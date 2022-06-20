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Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввоз санкционных товаров из РФ

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 15:27

С 10 июля в Эстонии вступит в силу полный запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, включая алкогольные напитки, что распространяется и на частных лиц.

Об этом пишет ERR, сообщает "Европейская правда".

Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, которые приносят России существенный доход и способствуют финансированию агрессии против Украины.

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Полный запрет, в частности, распространяется на ввоз алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

В Налогово-таможенном напомнили, что нарушение санкций является преступлением, производство по которому может вести Полиция безопасности (Капо) и, по решению прокуратуры, Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде.

"В зависимости от характера нарушения, в случае первого и непреднамеренного нарушения, уголовное дело не будет возбуждаться", - добавили в налоговом органе.

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В департаменте также напомнили, что санкции распространяются на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в частности, определенной бытовой электроники.

Темы: Эстонияроботасанкции
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