СБУ: в Чернівцях піймали російського диверсанта, який готував теракти на залізниці

Служба безпеки України затримала в Чернівцях російського диверсанта, який прибув до нашої країни з Близького Сходу для здійснення терактів на залізниці.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб так званої "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн".

Деталі: Агент спецслужб РФ отримав завдання приїхати в Україну, щоб зібрати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки в Україну.

Також у "завдання" входило дізнатись місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

На основі отриманої інформації диверсант хотів влаштувати вибухи на залізничних об’єктах та логістичних складах.

Що було раніше: 18 червня Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини, а також встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині,