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СБУ: в Черновцах поймали российского диверсанта, готовившего теракты на железной дороге

Понедельник, 20 июня 2022, 15:38
СБУ: в Черновцах поймали российского диверсанта, готовившего теракты на железной дороге
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Черновцах российского диверсанта, прибывшего в нашу страну с Ближнего Востока для совершения терактов на железной дороге.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, задержанный находился на агентурной связи подконтрольных России спецслужб так называемой ДНР, имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на консервации в одной из ближневосточных стран".

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Детали: Агент спецслужб РФ получил задание приехать в Украину, чтобы собрать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники в Украину.

Также в "задачу" входило узнать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

На основе полученной информации диверсант хотел устроить взрывы на железнодорожных объектах и ​​логистических складах.

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Что предшествовало: 18 июня Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетных обстрелов Одесщины, уа также становила боевика, организовавшего вражеские блокпосты в Харьковской области

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