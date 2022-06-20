Повітряні сили розповіли, як льотчикам вдається збивати ракети РФ

Льотчикам авіації Повітряних сил ЗСУ інколи вдається перехоплювати російські крилати ракети у повітрі.

Джерело: Армія Inform

Деталі: У матеріалі офіційного видання Міноборони розповідається про приклад російських крилатих ракет, запущених з акваторії Каспійського моря. Їхній пуск (зазвичай зі стратегічних бомбардувальників РФ) фіксується, визначається напрямок польоту, що має наслідком вмикання сирен повітряної тривоги одночасно в багатьох областях України.

Дослівно: "Для льотчиків однієї з бригад ПС ЗСУ цей запуск означав виліт на перехоплення. Чергова зміна перебувала на одному з оперативних аеродромів. Почувши команду, пілоти злетіли парою.

Відразу увімкнули РЛС-ки. У літаку їх дві: одна — це радіолокаційний прицільний комплекс, що реагує на об’єкти, друга — квантова оптико-локаційна станція, що реагує на тепловий шлейф".

Деталі: У Повітряних силах пояснюють, що українські літаки озброєні ракетами з напівактивними головками самонаведення, які суттєво поступаються за своїми характеристиками сучасним аналогам НАТО, та й ракетам російських окупантів.

Оскільки ворожа крилата ракета зазвичай йде на дуже малій висоті та має малу відбивальну поверхню, то лише за допомогою РЛС виявити її надзвичайно важко, тим більше на тлі землі.

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Але з огляду на те, що ракети "Калібр", Х-101, Х-59 і Х-555 оснащені звичайними реактивними двоконтурними двигунами, вони залишають у повітрі тепловий слід, розповідають представники ПС.

Льотчик бачить цей слід за допомогою квантової оптико-локаційної станції та атакує ракетами класу "повітря-повітря".

З початку повномасштабної війни повітряно-космічні війська РФ завдавали ударів по об’єктах України ракетами Х-555 та Х-101 (дальність їхнього пуску 2 тис. км та 5,5 тис. км зі стратегічних літаків Ту-95МС та Ту-160).

Але запаси цих дороговартісних ракет стали потроху вичерпуватися. Їхнє застосування зі стратегічних літаків теж затратне. Тому з початку квітня росіяни почали застосовувати крилаті ракети Х-59МК2 із літаків оперативно-тактичної авіації.

За словами офіцера-інструктора, на початку війни українським льотчикам провели заняття, розповіли та показали на тренажерах, що треба враховувати під час перехоплення крилатих ракет.

Результати не забарилися — буквально за кілька днів українським пілотам вдалося перехопити одну з них і знищити.

"Використанням крилатих ракет проти цивільної інфраструктури, руйнування будинків, залізничних колій, заводів росіяни наслідують своїх попередників — нацистів Гітлера. У червні 1944 році нацисти почали бомбардування Лондона та інших міст Великої Британії крилатими ракетами "Фау-1" (V-1 (Vergeltungswaffe Eins). Тоді ж уперше британські льотчики-винищувачі Королівських ВПС почали знищувати їх у повітрі", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 14 червня пояснював, що в Україні розгорнуто систему протиповітряної оборони (а не протиракетної). Вона покликана вражати ворожі літаки та гелікоптери, але не завжди ефективна проти російських ракет.