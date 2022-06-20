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Повітряні сили розповіли, як льотчикам вдається збивати ракети РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 16:00
Повітряні сили розповіли, як льотчикам вдається збивати ракети РФ
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Льотчикам авіації Повітряних сил ЗСУ інколи вдається перехоплювати російські крилати ракети у повітрі.

Джерело: Армія Inform

Деталі: У матеріалі офіційного видання Міноборони розповідається про приклад російських крилатих ракет, запущених з акваторії Каспійського моря. Їхній пуск (зазвичай зі стратегічних бомбардувальників РФ) фіксується, визначається напрямок польоту, що має наслідком вмикання сирен повітряної тривоги одночасно в багатьох областях України.

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Дослівно: "Для льотчиків однієї з бригад ПС ЗСУ цей запуск означав виліт на перехоплення. Чергова зміна перебувала на одному з оперативних аеродромів. Почувши команду, пілоти злетіли парою.

Відразу увімкнули РЛС-ки. У літаку їх дві: одна — це радіолокаційний прицільний комплекс, що реагує на об’єкти, друга — квантова оптико-локаційна станція, що реагує на тепловий шлейф".

Деталі: У Повітряних силах пояснюють, що українські літаки озброєні ракетами з напівактивними головками самонаведення, які суттєво поступаються за своїми характеристиками сучасним аналогам НАТО, та й ракетам російських окупантів.

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Оскільки ворожа крилата ракета зазвичай йде на дуже малій висоті та має малу відбивальну поверхню, то лише за допомогою РЛС виявити її надзвичайно важко, тим більше на тлі землі.

Але з огляду на те, що ракети "Калібр", Х-101, Х-59 і Х-555 оснащені звичайними реактивними двоконтурними двигунами, вони залишають у повітрі тепловий слід, розповідають представники ПС.

Льотчик бачить цей слід за допомогою квантової оптико-локаційної станції та атакує ракетами класу "повітря-повітря".

З початку повномасштабної війни повітряно-космічні війська РФ завдавали ударів по об’єктах України ракетами Х-555 та Х-101 (дальність їхнього пуску 2 тис. км та 5,5 тис. км зі стратегічних літаків Ту-95МС та Ту-160).

Але запаси цих дороговартісних ракет стали потроху вичерпуватися. Їхнє застосування зі стратегічних літаків теж затратне. Тому з початку квітня росіяни почали застосовувати крилаті ракети Х-59МК2 із літаків оперативно-тактичної авіації.

За словами офіцера-інструктора, на початку війни українським льотчикам провели заняття, розповіли та показали на тренажерах, що треба враховувати під час перехоплення крилатих ракет.

Результати не забарилися — буквально за кілька днів українським пілотам вдалося перехопити одну з них і знищити.

"Використанням крилатих ракет проти цивільної інфраструктури, руйнування будинків, залізничних колій, заводів росіяни наслідують своїх попередників — нацистів Гітлера. У червні 1944 році нацисти почали бомбардування Лондона та інших міст Великої Британії крилатими ракетами "Фау-1" (V-1 (Vergeltungswaffe Eins). Тоді ж уперше британські льотчики-винищувачі Королівських ВПС почали знищувати їх у повітрі", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 14 червня пояснював, що в Україні розгорнуто систему протиповітряної оборони (а не протиракетної). Вона  покликана вражати ворожі літаки та гелікоптери, але не завжди ефективна проти російських ракет.

Теми: війна
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