Воздушные силы рассказали, как лётчикам удается сбивать ракеты РФ

Летчикам авиации Воздушных сил ВСУ иногда удается перехватывать российские крылатые ракеты в воздухе.

Источник: Армия Inform

Детали: В материале официального издания Минобороны рассказывается о примере российских крылатых ракет, запущенных из акватории Каспийского моря. Их пуск (обычно со стратегических бомбардировщиков РФ) фиксируется, определяется направление полета, что влечет за собой включение сирен воздушной тревоги одновременно во многих областях Украины.

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Дословно: "Для летчиков одной из бригад ВС ВСУ этот запуск означал вылет на перехват. Очередная смена находилась на одном из оперативных аэродромов. Услышав команду, пилоты взлетели парой".

Сразу включили РЛС-ки. В самолете их две: одна — это радиолокационный прицельный комплекс, реагирующий на объекты, вторая — квантовая оптико-локационная станция, реагирующая на тепловой шлейф".

Детали: В Воздушных силах объясняют, что украинские самолеты вооружены ракетами с полуактивными головками самонаведения, которые существенно уступают своим характеристикам современным аналогам НАТО, да и ракетам российских оккупантов.

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Поскольку вражеская крылатая ракета обычно идет на очень малой высоте и имеет малую отражающую поверхность, то только с помощью РЛС обнаружить ее очень тяжело, тем более на фоне земли.

Но учитывая, что ракеты "Калибр", Х-101, Х-59 и Х-555 оснащены обычными реактивными двухконтурными двигателями, они оставляют в воздухе тепловой след, рассказывают представители ВС. Летчик видит этот след с помощью квантовой оптико-локационной станции и атакует ракетами класса "воздух-воздух".

С начала полномасштабной войны воздушно-космические войска РФ наносили удары по объектам Украины ракетами Х-555 и Х-101 (дальность их пуска 2 тыс. км и 5,5 тыс. км со стратегических самолетов Ту-95МС и Ту-160) .

Но запасы этих дорогостоящих ракет стали понемногу иссякать. Их применение со стратегических самолетов тоже затратно. Поэтому с начала апреля россияне стали применять крылатые ракеты Х-59МК2 с самолетов оперативно-тактической авиации.

По словам офицера-инструктора, в начале войны украинским летчикам провели занятия, рассказали и показали на тренажерах, что нужно учитывать при перехвате крылатых ракет. Результаты не заставили себя ждать — буквально через несколько дней украинским пилотам удалось перехватить одну из них и уничтожить.

"Использованием крылатых ракет против гражданской инфраструктуры, для разрушения домов, железнодорожных путей, заводов россияне подражают своим предшественникам - нацистам Гитлера. В июне 1944 года нацисты начали бомбардировки Лондона и других городов Великобритании крылатыми ракетами "Фау-1" (V-1 ). Тогда же впервые британские летчики-истребители Королевских ВВС начали уничтожать их в воздухе", - говорится в материале.

Напомним: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 14 июня объяснял, что в Украине развернута система противовоздушной обороны (а не противоракетной). Она призвана поражать вражеские самолеты и вертолеты, но не всегда эффективна против российских ракет.