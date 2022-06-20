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В окупованому Бердянську створюють штучні черги по російські паспорти – розвідка

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 16:28

Українська розвідка повідомляє, що окупаційна адміністрація Бердянська Запорізької області створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати "бажання" місцевих мешканців отримати російські паспорти.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи. Щоб продемонструвати начебто "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти, всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянськ примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи.

Громадян, які не погодились стояти в чергах, відправляють на громадські роботи".

Деталі: Крім того, розвідка повідомляє, що протягом минулого тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався.

"Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей", – вважають у ГУР.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 червня на окупованій території Запорізької області видали першим місцевим жителям, які отримали громадянство РФ, російські паспорти. Упродовж доби окупаційна адміністрація видала всього 30 російських паспортів.

Теми: Бердянськокупаціярозвідкапаспорт
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