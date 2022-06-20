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В оккупированном Бердянске создают искусственные очереди за паспортами РФ – разведка

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 16:28

Украинская разведка сообщает, что оккупационная администрация Бердянска Запорожской области создает искусственные очереди в местные ЦНАПы, чтобы продемонстрировать "желание" местных жителей получить российские паспорта.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местных ЦНАПах. Чтобы продемонстрировать вроде бы "желание" местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянск принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы.

Граждан, не согласившихся стоять в очередях, отправляют на общественные работы".

Детали: Кроме того, разведка сообщает, что на прошлой неделе на временно оккупированных территориях юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

При работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет. После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся.

"Вероятно, что главная задача указанных групп – поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей", – считают в ГУР.

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Что предшествовало: 11 июня на оккупированной территории Запорожской области выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. За сутки оккупационная администрация выдала всего 30 российских паспортов.

Темы: Бердянскоккупацияразведкапаспорт
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