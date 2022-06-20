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Рада прийняла антикорупційну стратегію України до 2025 року

Понеділок, 20 червня 2022, 16:31
Рада прийняла антикорупційну стратегію України до 2025 року
Фото скріншот

Верховна Рада України  ухвалила закон "Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки". "За" це рішення проголосували 310 народних депутатів.

Джерело: Укрінформ

Дослівно: "Метою законодавчого акту є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування України".

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Деталі: Антикорупційна стратегія буде реалізована шляхом виконання відповідної держпрограми.

Координація реалізації стратегії та виконання держпрограми покладено на НАЗК. При цьому органі за потреби може бути створено робочу групу з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган.

Очікується, що впровадження антикорупційної стратегії знизить рівень корупції в Україні. Мова йде про мінімізацію корупційних ризиків, зменшення кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, зменшення корупційного досвіду громадян та бізнесу, збільшення кількості публічних службовців, громадян та бізнесу, які готові повідомляти про випадки корупції тощо.

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