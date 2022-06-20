Рада приняла антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года

Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной антикоррупционной политики на 202 - 2025 годы". За это решение проголосовали 310 народных депутатов.

Источник: Укринформ

Дословно: "Целью законодательного акта является достижение существенного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины".

Детали: Антикоррупционная стратегия будет реализована путем выполнения соответствующей госпрограммы.

Координация реализации стратегии и выполнение госпрограммы возложено на НАПК. При этом органе при необходимости может быть создана рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательный орган.

Ожидается, что внедрение антикоррупционной стратегии снизит уровень коррупции в Украине. Речь идет о минимизации коррупционных рисков, уменьшении количества коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, уменьшении коррупционного опыта граждан и бизнеса, увеличении количества публичных служащих, граждан и бизнеса, которые готовы сообщать о случаях коррупции и т.д.