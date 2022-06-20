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Росія почала військові навчання у Калінінградській області після припинення транзиту Литвою

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 16:47

Військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Про це пише РІА Новости, повідомляє "Європейська правда".

У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, 18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав ситуацію "безпрецедентною" і рішення - незаконним, зазначивши, що Росія ще визначається з відповіддю. 

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У той же час, головний дипломат Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ через припинення транзиту до Калінінградської області.

Теми: РосіяарміяЛитваКалінінград
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