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Росія почала військові навчання у Калінінградській області після припинення транзиту Литвою

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 16:47

Військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Про це пише РІА Новости, повідомляє "Європейська правда".

У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

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Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, 18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".

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Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав ситуацію "безпрецедентною" і рішення - незаконним, зазначивши, що Росія ще визначається з відповіддю. 

У той же час, головний дипломат Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ через припинення транзиту до Калінінградської області.

Теми: РосіяарміяЛитваКалінінград
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