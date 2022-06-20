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Россия начала военные учения в Калининградской области после прекращения транзита Литвой

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 16:47

Военнослужащие Балтийского флота РФ проводят учения ракетным и артиллерийским подразделениям в Калининградской области.

Об этом пишет РИА Новости, сообщает "Европейская правда".

В маневрах задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что у России будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "беспрецедентной" и решение - незаконным, отметив, что Россия еще определяется с ответом.

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В то же время главный дипломат Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ из-за прекращения транзита в Калининградскую область.

Темы: РосcияармияЛитваКалининград
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