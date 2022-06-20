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Путін збирається в гості до Лукашенка

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 17:48
Путін і Лукашенко в Сочі 23 травня 2022 року, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який пройде наступного тижня.

Джерело: прем'єр Росії Михайло Мішустін під час зустрічі в понеділок у Мінську з білоруським колегою Романом Головченком, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Переконаний, що майбутній Форум регіонів за участю президентів Росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональному співробітництву".

Деталі: Зустріч двох прем'єрів відбувається напередодні засідання Євразійської міжурядової ради, яка розпочнеться в Мінську у понеділок та триватиме у вівторок.

IX Форум регіонів Білорусі та Росії відбудеться у Гродно (Білорусь) 30 червня – 1 липня.

Що передувало: Перед цим Путін та Лукашенко зустрічалися 23 травня у Сочі. 

Теми: ПутінЛукашенкоБілорусь
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