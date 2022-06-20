Путін збирається в гості до Лукашенка
Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який пройде наступного тижня.
Джерело: прем'єр Росії Михайло Мішустін під час зустрічі в понеділок у Мінську з білоруським колегою Романом Головченком, повідомляє РИА Новости
Пряма мова: "Переконаний, що майбутній Форум регіонів за участю президентів Росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональному співробітництву".
Деталі: Зустріч двох прем'єрів відбувається напередодні засідання Євразійської міжурядової ради, яка розпочнеться в Мінську у понеділок та триватиме у вівторок.
IX Форум регіонів Білорусі та Росії відбудеться у Гродно (Білорусь) 30 червня – 1 липня.
Що передувало: Перед цим Путін та Лукашенко зустрічалися 23 травня у Сочі.