Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін збирається в гості до Лукашенка

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 17:48
Путін збирається в гості до Лукашенка
Путін і Лукашенко в Сочі 23 травня 2022 року, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який пройде наступного тижня.

Джерело: прем'єр Росії Михайло Мішустін під час зустрічі в понеділок у Мінську з білоруським колегою Романом Головченком, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Переконаний, що майбутній Форум регіонів за участю президентів Росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональному співробітництву".

Реклама:

Деталі: Зустріч двох прем'єрів відбувається напередодні засідання Євразійської міжурядової ради, яка розпочнеться в Мінську у понеділок та триватиме у вівторок.

IX Форум регіонів Білорусі та Росії відбудеться у Гродно (Білорусь) 30 червня – 1 липня.

Що передувало: Перед цим Путін та Лукашенко зустрічалися 23 травня у Сочі. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: