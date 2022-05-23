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Лукашенко заявив Путіну, що Польща і "натовці" збираються захопити захід України

Альона Мазуренко Понеділок, 23 травня 2022, 14:25
Лукашенко заявив Путіну, що Польща і натовці збираються захопити захід України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну".

Джерело: BELTA білоруське держЗМІ, яке визнає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Пряма мова: "Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну.

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Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну.

Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо.

І, як я казав, ще українцям доведеться нас просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України...

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Їхні проблеми, які нам доведеться вирішувати. Вчорашня незрозуміла поведінка у Києві президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда). До речі, який практично нічого не вирішує в Польщі. Займається цими фейками".

Деталі: Про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.

Лукашенко прибув на територію РФ ще 22 травня 

Передісторія: 

  • Наразі в Білорусі до початку червня тривають планові заходи з перевірки боєздатності військ, тож угруповання білоруської армії здійснюють маневри вздовж українських кордонів та перевіряють свої ракетні війська й системи ППО. Водночас у генштабі білоруської армії лякали, що підтягнули "сили спецоперацій" до кордону з Україною, бо, мовляв, чекають на провокації й напад з боку Збройних сил України.
  • 20 травня призначенці Лукашенка вкотре повторили, що не будуть воювати проти України й долучатись до російської війни.
  • Міністерство оборони Великої Британії зі своїх джерел повідомляє, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні Росії проти України.
  • 5 травня Лукашенко заявив, що російська війна проти України "затягнулася".
  • 22 травня державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що на територію Білорусі начебто заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи".
  • Дуда, виступаючи у Верховній Раді, наголосив, що Україна боронить весь вільний світ, і тому весь вільний світ має бути зацікавлений у щонайбільшій допомозі Україні. Крім того, він наголосив, що кошти російської держави, замороженої Європейським Союзом, потрібно скерувати на відбудову України після війни, і це рішення треба ухвалити вже зараз.
  • Після зустрічі Зеленського з польським президентом у Києві, лідери підписали угоду про спрощення умов перетину кордону громадянами обома державами.
  • Президент Зеленський анонсував внесення законопроєкту про надання спеціального правового захисту для громадян Польщі, які мешкають, навчаються чи працюють в Україні. Він сказав, що Росія, сама не усвідомлюючи наслідків своїх вчинків, зруйнувала всі суперечки між поляками та українцями, розпочавши широкомасштабне вторгнення в Україну.
  • 20 травня президент Дуда сказав, що прийнятне завершення війни в Україні – це повне відновлення територіальної цілісності України.

Теми: ЛукашенкоПутінПольщаУкраїна
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