Лукашенко заявив Путіну, що Польща і "натовці" збираються захопити захід України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну".

Джерело: BELTA білоруське держЗМІ, яке визнає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Пряма мова: "Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну.

Реклама:

Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну.

Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо.

І, як я казав, ще українцям доведеться нас просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України...

ВІДЕО ДНЯ

Їхні проблеми, які нам доведеться вирішувати. Вчорашня незрозуміла поведінка у Києві президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда). До речі, який практично нічого не вирішує в Польщі. Займається цими фейками".

Деталі: Про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.

Лукашенко прибув на територію РФ ще 22 травня

Передісторія: