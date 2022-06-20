Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин собирается в гости к Лукашенко

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 17:48
Путин собирается в гости к Лукашенко
Путин и Лукашенко в Сочи 23 мая 2022 года, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов Союзного государства, который пройдет на следующей неделе.

Источник: премьер России Михаил Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству".

Реклама:

Детали: Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.

IX Форум регионов Беларуси и России состоится в Гродно (Беларусь) 30 июня – 1 июля.

Что предшествовало: Перед этим Путин и Лукашенко встречались 23 мая в Сочи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы на войне
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме
Путин включил историка, но перепутал Троцкого с немецким социал-демократом
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: