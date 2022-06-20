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Путин собирается в гости к Лукашенко

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 17:48
Путин и Лукашенко в Сочи 23 мая 2022 года, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов Союзного государства, который пройдет на следующей неделе.

Источник: премьер России Михаил Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству".

Детали: Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.

IX Форум регионов Беларуси и России состоится в Гродно (Беларусь) 30 июня – 1 июля.

Что предшествовало: Перед этим Путин и Лукашенко встречались 23 мая в Сочи.

Темы: ПутинЛукашенкоБеларусь
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