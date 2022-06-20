Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині окупанти добудували переправу через річку Оскіл – ЗМІ

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 18:28
На Харківщині окупанти добудували переправу через річку Оскіл – ЗМІ
Переправа через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, 19 червня 2022 року, Радіо Свобода

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області і можуть її використовувати.

Джерело: програма "Схеми" Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня

Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року
Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року

Деталі: Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Реклама:

Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.

Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року
Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року

Що передувало: 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харківська область
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: