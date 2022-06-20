На Харківщині окупанти добудували переправу через річку Оскіл – ЗМІ
Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області і можуть її використовувати.
Джерело: програма "Схеми" Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня
Деталі: Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.
Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.
Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.
Що передувало: 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.