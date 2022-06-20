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На Харківщині окупанти добудували переправу через річку Оскіл – ЗМІ

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 18:28
Переправа через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, 19 червня 2022 року, Радіо Свобода

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області і можуть її використовувати.

Джерело: програма "Схеми" Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня

Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року
Супутниковий знімок добудованої російськими військовими переправи від 19 червня 2022 року

Деталі: Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.

Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року
Російські військові будують понтонну переправу через річку Оскіл, 3 червня 2022 року

Що передувало: 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

Теми: Харківська областьокупація
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