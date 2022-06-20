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На Харьковщине оккупанты достроили переправу через реку Оскол – СМИ

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 18:28
Переправа через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области, 19 июня 2022 года, Радио Свобода

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать.

Источник: программа "Схемы" Радио Свобода со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня

Спутниковый снимок достроенной российскими военными переправы от 19 июня 2022 года
Спутниковый снимок достроенной российскими военными переправы от 19 июня 2022 года

Детали: Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.

 
Российские военные строят понтонную переправу через реку Оскол, 3 июня 2022 года

Что предшествовало: 6 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

Темы: Харьковская областьоккупация
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