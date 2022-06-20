На Харьковщине оккупанты достроили переправу через реку Оскол – СМИ

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать.

Источник: программа "Схемы" Радио Свобода со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня

Спутниковый снимок достроенной российскими военными переправы от 19 июня 2022 года

Детали: Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.

Российские военные строят понтонную переправу через реку Оскол, 3 июня 2022 года

Что предшествовало: 6 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.