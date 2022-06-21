ISW: Партизани заважають Росії закріплюватися на окупованих територіях

Партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій до Росії.

Зазначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство. Повідомляється, що активність українських партизанів, ймовірно, матиме адміністративні наслідки для Росії щодо того, аби запровадити російське громадянство на окупованих територіях.