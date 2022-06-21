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ISW: Партизани заважають Росії закріплюватися на окупованих територіях

Анастасія КалатурВівторок, 21 червня 2022, 02:13

Партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій до Росії.

Зазначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство. Повідомляється, що активність українських партизанів, ймовірно, матиме адміністративні наслідки для Росії щодо того, аби запровадити російське громадянство на окупованих територіях.

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Теми: війнаРосія
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