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ISW: Партизаны мешают России закрепляться на оккупированных территориях

Анастасия КалатурВторник, 21 июня 2022, 02:13

Партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что массовая активность партизан на оккупированных территориях не позволяет российским властям публично поддержать "присоединение" этих территорий к России.

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Отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области вынуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и вынуждают тех, кто работает в этой схеме, получать российское гражданство. Сообщается, что активность украинских партизан, вероятно, будет иметь административные последствия для России насчет того, чтобы ввести российское гражданство на оккупированных территориях.

Темы: войнаРосcия
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