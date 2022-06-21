ОК “Південь”: Біля Коблевого здетонувала міна

До берега Коблевого хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. На щастя, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав".

Нагадаємо: Тиждень тому до чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.