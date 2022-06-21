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ОК "Юг": Возле Коблево сдетонировала мина

Вторник, 21 июня 2022, 03:08

К берегу Коблево волны прибили морскую мину, она бесконтрольно сдетонировала.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Коблево волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала. К счастью, именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал".

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Напомним: Неделю назад к черноморскому побережью Одесской области вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

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