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Москва викличе посла ЄС через запроваджені Литвою транзитні обмеження

Вівторок, 21 червня 2022, 05:59
ФОТО: GETTY

МЗС Росії викличе посла ЄС в Москві Маркуса Едерера, бо Литва заборонила транзит через Калінінград підсанкційних товарів.

Джерело: губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Наскільки я знаю, завтра Маркус Едерер, посол Європейського союзу в Росії, буде викликаний до міністерства закордонних справ... і йому буде повідомлено відповідні умови, пов'язані із цим".

Деталі: Reuters пише, що офіційного підтвердження від МЗС Росії про виклик не було.

Що передувало: Раніше в Кремлі назвали "безпрецедентним" та "незаконним" призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС. 

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Теми: війнаЛитваРосія
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