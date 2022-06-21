Москва викличе посла ЄС через запроваджені Литвою транзитні обмеження

МЗС Росії викличе посла ЄС в Москві Маркуса Едерера, бо Литва заборонила транзит через Калінінград підсанкційних товарів.

Джерело: губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Наскільки я знаю, завтра Маркус Едерер, посол Європейського союзу в Росії, буде викликаний до міністерства закордонних справ... і йому буде повідомлено відповідні умови, пов'язані із цим".

Деталі: Reuters пише, що офіційного підтвердження від МЗС Росії про виклик не було.

Що передувало: Раніше в Кремлі назвали "безпрецедентним" та "незаконним" призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС.

Передісторія:

Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ після того, як у суботу Литва почала блокувати транзит вантажів до Калінінграда.