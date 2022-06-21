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Москва вызовет посла ЕС из-за введенных Литвой транзитных ограничений

Вторник, 21 июня 2022, 05:59
ФОТО: GETTY

МИД России вызовет посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, потому что Литва запретила транзит через Калининград подсанкционных  товаров.

Источник: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Европейского союза в России, будет вызван в министерство иностранных дел... и он будет  уведомлен о соответствующих условиях, связанные с этим".

Детали: Reuters пишет, что официального подтверждения от МИД России о вызове не было.

Что предшествовало: Ранее в Кремле назвали "беспрецедентным" и "незаконным" приостановление Литвой транзита некоторых товаров в Калининградскую область через свою территорию в рамках санкций ЕС.

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Темы: войнаЛитваРосcия
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