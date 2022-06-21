Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Москва вызовет посла ЕС из-за введенных Литвой транзитных ограничений

Вторник, 21 июня 2022, 05:59
Москва вызовет посла ЕС из-за введенных Литвой транзитных ограничений
ФОТО: GETTY

МИД России вызовет посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, потому что Литва запретила транзит через Калининград подсанкционных  товаров.

Источник: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Европейского союза в России, будет вызван в министерство иностранных дел... и он будет  уведомлен о соответствующих условиях, связанные с этим".

Реклама:

Детали: Reuters пишет, что официального подтверждения от МИД России о вызове не было.

Что предшествовало: Ранее в Кремле назвали "беспрецедентным" и "незаконным" приостановление Литвой транзита некоторых товаров в Калининградскую область через свою территорию в рамках санкций ЕС.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаЛитваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: