Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку, ідуть бої

Анастасія КалатурВівторок, 21 червня 2022, 07:03
ФОТО: GETTY

Росіяни ведуть наступ на   Бахмутському напрямку  в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, тривають бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні   рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ  на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурм росіян.

Ворог стріляв  з артилерії в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку активних дій   не вів. Обстрілював наші позиції із ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів по лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли наших підрозділів  із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку завдав авіаудару в районі Нью-Йорка. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку був авіаудар поблизу Щербаків. ЗСУ припинили ворожий штурм в районі Мар’їнки. Противник   втік.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат.  Обстрілює із артилерії, мінометів та РСЗВ райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде   розвідку БпЛА.

Посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

Через значні втрати у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу і укладати з ними короткострокові  контракти на  три місяці.

Теми: війна
Головне сьогодні

Німеччина підтвердила, що передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T

відеоПілот-"вагнерівець" розповів СБУ, як скидав бомби, і скільки за це платить РФ

Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня: Рада ухвалила закон

Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь

Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва

відеоСБУ викрила шпигунів у Кабміні і Торгово-промисловій палаті

Усі новини...
У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 
Вцілілих моряків "Москви" хочуть знову послати на війну в Україну, батьки - проти
Окупанти не можуть загасити "вишки Бойка" у Чорному морі: вогонь дістався свердловини
Нацгвардія показала фрагмент бою в Сєвєродонецьку
Останні новини
15:17
В Україні готуються заборонити ще 7 проросійських партій – Мін’юст
15:14
Пєсков про перенесення "референдуму" в Південній Осетії: не може ж Росія з кимось об'єднатися
15:00
НБУ очікує, що понад половину з топ-20 українських банків будуть операційно прибутковими
14:48
Львівські медики допомогли чоловіку зі Слов’янська, який 2 роки не міг ходити
14:47
Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну
14:35
Окупанти знову вдарили по Харкову, 7 постраждалих – голова ОВА
14:31
У Києві масово перевірять кіоски з продажу шаурми
14:30
Ткаченко не бачить загрози у співпраці з деякими "хорошими росіянами"
14:29
Путін каже, що перший "Сармат" буде в армії до кінця року
14:25
Наздоганяє російський корабель: українців розлютила заява Арестовича про активістів
Усі новини...