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Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку, ідуть бої

Анастасія КалатурВівторок, 21 червня 2022, 07:03
Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку, ідуть бої
ФОТО: GETTY

Росіяни ведуть наступ на   Бахмутському напрямку  в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, тривають бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні   рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ  на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурм росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог стріляв  з артилерії в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському напрямку активних дій   не вів. Обстрілював наші позиції із ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів по лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли наших підрозділів  із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку завдав авіаудару в районі Нью-Йорка. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку був авіаудар поблизу Щербаків. ЗСУ припинили ворожий штурм в районі Мар’їнки. Противник   втік.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат.  Обстрілює із артилерії, мінометів та РСЗВ райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде   розвідку БпЛА.

Посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

Через значні втрати у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу і укладати з ними короткострокові  контракти на  три місяці.

Теми: війна
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