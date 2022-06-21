Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении, идут бои

Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, продолжаются бои.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск на Славянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурм россиян.

Враг стрелял из артиллерии в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

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На Краматорском направлении активных действий не вел. Обстреливал наши позиции из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по линии столкновения.

На Северодонецком направлении продолжает обстрелы наших подразделений из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Гирского и Лисичанска. Не прекращает штурм для установления полного контроля над Северодонецком. Кроме этого города, наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Авдеевском направлении нанес авиаудар в районе Нью-Йорка. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Мыкильское и Орехово.

На Кураховском направлении был авиаудар вблизи Щербаков. ВСУ прекратили вражеский штурм в районе Марьинки. Противник бежал.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Обстреливает из артиллерии, минометов и РСЗО районы Муравьевки, Тополиного, Белого Криницы и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет разведку БпЛА.

Усиливает фортификационное оборудование передовых позиций постройкой долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживаются 5 носителей высокоточного оружия.

Из-за значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса и заключать с ними краткосрочные контракты на три месяца.