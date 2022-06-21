Російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

У ніч на 21 червня російські загарбники знову обстріляли з окупованих територій села Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Вночі нас знову обстріляли.

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По Криворізькому району ворог ударив з артилерії.

Поцілив по двох селах Зеленодольської громади.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Деталі: В інших районах області станом на 07:37 спокійно.