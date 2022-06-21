Російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Вівторок, 21 червня 2022, 07:48
У ніч на 21 червня російські загарбники знову обстріляли з окупованих територій села Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Вночі нас знову обстріляли.
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По Криворізькому району ворог ударив з артилерії.
Поцілив по двох селах Зеленодольської громади.
На щастя, ніхто не постраждав.
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Деталі: В інших районах області станом на 07:37 спокійно.