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Российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

Елена РощинаВторник, 21 июня 2022, 07:48

В ночь на 21 июня российские захватчики снова обстреляли с оккупированных территорий села  Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли.

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По Криворожскому району враг ударил из артиллерии.

Попал по двум селам Зеленодольской общины.

К счастью, никто не пострадал".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В других районах области по состоянию на 07:37 спокойно.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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