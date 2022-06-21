Российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии
Вторник, 21 июня 2022, 07:48
В ночь на 21 июня российские захватчики снова обстреляли с оккупированных территорий села Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли.
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По Криворожскому району враг ударил из артиллерии.
Попал по двум селам Зеленодольской общины.
К счастью, никто не пострадал".
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Детали: В других районах области по состоянию на 07:37 спокойно.