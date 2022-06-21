Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

Елена РощинаВторник, 21 июня 2022, 07:48

В ночь на 21 июня российские захватчики снова обстреляли с оккупированных территорий села  Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли.

По Криворожскому району враг ударил из артиллерии.

Попал по двум селам Зеленодольской общины.

К счастью, никто не пострадал".

Детали: В других районах области по состоянию на 07:37 спокойно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции

Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину – пограничники

ВСУ ударили по острову Змеиный, оккупантам нанесен значительный урон – ОК "Юг"

Семенченко выпустили под домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну

Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T

Льготное растаможивание авто прекратится с 1 июля: Рада приняла закон

Все новости...
Днепропетровская область
Нефтебазу на Днепропетровщине до сих пор тушат: нашли третьего погибшего
Днепропетровская область: россияне ударили из артиллерии по Криворожскому району
Днепропетровщина: в больнице скончался еще один пострадавший от ракетного удара
Последние новости
17:59
ОбновленоОбстрел Харькова: 5 погибших, среди них ребенок, 11 раненых
17:57
Государство будет дарить 250 тысяч гривенm на новый бизнес: запускает программу
17:52
Для детей из Украины упростят визовые правила въезда в Великобританию
17:40
В "Метинвесте" рассказали, сколько в Мариупольском порту оставалось металла в первый день войны
17:31
ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции
17:25
В РФ легализовали импорт товаров без разрешения правообладателя
17:22
Фехтование на шпагах: женская сборная Украины взяла "бронзу" Евро
17:17
Глава МИД Польши: Европа не может защитить себя без США
17:13
Бренд "Дия" – в шортлисте престижной награды "Каннские львы 2022"
17:05
Три из четырех кандидатов в членство могут бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы
Все новости...