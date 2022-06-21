Российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

В ночь на 21 июня российские захватчики снова обстреляли с оккупированных территорий села Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли.

По Криворожскому району враг ударил из артиллерии.

Попал по двум селам Зеленодольской общины.

К счастью, никто не пострадал".

Детали: В других районах области по состоянию на 07:37 спокойно.