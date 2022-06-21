У Кремлі заявляють, що "не можуть нічого гарантувати" щодо долі американських добровольців
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не може нічого гарантувати" щодо долі громадян США, які воювали на боці України і потрапили в полон, та наполягає, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій.
Як пише "Європейська правда", його слова в коментарі MSNBC наводить російський "Интерфакс".
"Я нічого не можу гарантувати, це залежить від розслідування", - сказав Пєсков на питання про те, чи загрожує полоненим смертний вирок.
Він заявив, що захоплені в полон американці нібито не мають відношення до ЗСУ і тому не підпадають під захист Женевських конвенцій.
"Буде суд і буде рішення суду… Вони брали участь в обстрілах наших військових, створювали загрозу для їхнього життя і мають понести відповідальність за скоєні злочини", - заявив речник Кремля.
Нагадаємо, минулого тижня речник Державного департаменту заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.
Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна, які потрапили в полон на Харківщині.
Раніше у червні псевдосуд в окупованому Донецьку оголосив смертні вироки двом громадянам Британії та громадянину Марокко, які воювали у лавах української армії.
Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.
У МЗС України наголосили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ і на них поширюється правовий статус комбатантів.