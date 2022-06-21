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У Кремлі заявляють, що "не можуть нічого гарантувати" щодо долі американських добровольців

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 07:52

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не може нічого гарантувати" щодо долі громадян США, які воювали на боці України і потрапили в полон, та наполягає, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій.

Як пише "Європейська правда", його слова в коментарі MSNBC наводить російський "Интерфакс".

"Я нічого не можу гарантувати, це залежить від розслідування", - сказав Пєсков на питання про те, чи загрожує полоненим смертний вирок.

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Він заявив, що захоплені в полон американці нібито не мають відношення до ЗСУ і тому не підпадають під захист Женевських конвенцій. 

"Буде суд і буде рішення суду… Вони брали участь в обстрілах наших військових, створювали загрозу для їхнього життя і мають понести відповідальність за скоєні злочини", - заявив речник Кремля. 

Нагадаємо, минулого тижня речник Державного департаменту заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

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Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна, які потрапили в полон на Харківщині.

Раніше у червні псевдосуд в окупованому Донецьку оголосив смертні вироки двом громадянам Британії та громадянину Марокко, які воювали у лавах української армії. 

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

У МЗС України наголосили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ і на них поширюється правовий статус комбатантів.

Теми: РосіявійнаполоненіСША
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