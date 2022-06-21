В Кремле заявляют, что "не могут ничего гарантировать" по поводу пленных американских добровольцев

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "не может ничего гарантировать" по поводу судьбы граждан США, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, и настаивает, что на них не распространяются положения Женевских конвенций.

Как пишет "Европейская правда", его слова в комментарии MSNBC приводит российский "Интерфакс".

"Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования", - сказал Песков на вопрос о том, грозит ли пленным смертный приговор.

Он заявил, что захваченные в плен американцы якобы не имеют отношения к ВСУ и потому не подпадают под защиту Женевских конвенций.

"Будет суд и будет решение суда… Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - заявил спикер Кремля.

Напомним, на прошлой неделе спикер Государственного департамента заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна, которые попали в плен в Харьковской области.

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Ранее в июне псевдосуд в оккупированном Донецке объявил смертные приговоры двум гражданам Британии и гражданину Марокко, воевавшим в рядах украинской армии.

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ и на них распространяется правовой статус комбатантов.