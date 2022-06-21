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В Кремле заявляют, что "не могут ничего гарантировать" по поводу пленных американских добровольцев

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 07:52

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "не может ничего гарантировать" по поводу судьбы граждан США, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, и настаивает, что на них не распространяются положения Женевских конвенций.

Как пишет "Европейская правда", его слова в комментарии MSNBC приводит российский "Интерфакс".

"Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования", - сказал Песков на вопрос о том, грозит ли пленным смертный приговор.

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Он заявил, что захваченные в плен американцы якобы не имеют отношения к ВСУ и потому не подпадают под защиту Женевских конвенций.

"Будет суд и будет решение суда… Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - заявил спикер Кремля.

Напомним, на прошлой неделе спикер Государственного департамента заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

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Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна, которые попали в плен в Харьковской области.

Ранее в июне псевдосуд в оккупированном Донецке объявил смертные приговоры двум гражданам Британии и гражданину Марокко, воевавшим в рядах украинской армии.

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ и на них распространяется правовой статус комбатантов.

Темы: РосcиявойнапленныеСША
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