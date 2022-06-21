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Луганщина: Росіяни влучили в будівлю "Азоту", масовано обстрілювали Лисичанськ

Анастасія КалатурВівторок, 21 червня 2022, 08:05
Луганщина: Росіяни влучили в будівлю Азоту, масовано обстрілювали Лисичанськ
фото: сергій гайдай

У Сєвєродонецьку росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, в промзоні  продовжуються запеклі бої.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

Деталі: Наразі на "Азоті" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися.

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Також Гайдай повідомив, що в одній з лікарень Сєвєродонецька ще працюють лікарі.

Росіяни наступали з різних напрямків – в районах Комишувахи, Золотого, Гірського – і масовано обстрілювали Лисичанськ. Кількість жертв встановлюється. Гайдай зазначив, що під обстріл потрапило авто  начальника військової адміністрації  - він виїжджав, щоб перевірити ті райони Лисичанська, де були максимальні прильоти.

Також росіяни почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Ворог завдав авіаударів по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки. 

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В результаті обстрілів зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська.

Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

Теми: Луганська областьвійна
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