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Луганщина: Россияне ударили в здание "Азота", массированно обстреливали Лисичанск

Анастасия КалатурВторник, 21 июня 2022, 08:05
Луганщина: Россияне ударили в здание Азота, массированно обстреливали Лисичанск
фото: сергей гайдай

В Северодонецке россияне ударили в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, в промзоне продолжаются ожесточенные бои.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Детали: На данный момент на "Азоте" остаются 568 человек, среди них 38 детей – преимущественно это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться.

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Также Гайдай сообщил, что в одной из больниц Северодонецка еще работают врачи.

Россияне наступали с разных направлений – в районах Камышевахи, Золотого, Гирского – и массированно обстреливали Лисичанск. Число жертв устанавливается. Гайдай отметил, что под обстрел попал автомобиль начальника военной администрации - он выезжал, чтобы проверить те районы Лисичанска, где были максимальные прилеты.

Также россияне поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

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Враг нанес авиаудары по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному. Продолжаются бои вблизи Николаевки.

В результате обстрелов разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск.

Также серьезные разрушения в Гирском – повреждены 13 домов, Новоивановцах – семь, во Врубовке разрушен лицей.
Штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.

Темы: Луганская областьвойна
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