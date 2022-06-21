У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
Вівторок, 21 червня 2022, 08:44
Вранці 21 червня у Херсоні пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне
Деталі: Про те, що у місті чути вибухи повідомили кореспонденти телерадіокомпанії.
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Перед тим у Харківській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях лунала повітряна тривога.
Передісторія:
- Раніше колаборант Кирило Стремоусов висловив сподівання, що незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації відбудеться до кінця року.
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