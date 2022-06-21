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У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 08:44

Вранці 21 червня у Херсоні пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне

Деталі: Про те, що у місті чути вибухи повідомили кореспонденти телерадіокомпанії.

Перед тим у Харківській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях лунала повітряна тривога.

Передісторія: 

  • Раніше колаборант Кирило Стремоусов висловив сподівання, що незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації відбудеться до кінця року.

Теми: Херсонвійна
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