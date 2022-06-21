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Колаборант Стремоусов мріє про анексію Херсонської області до кінця року

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 08:42

Колаборант Кирило Стремоусов сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.

Джерело: ТАСС

Деталі: Окупанти називають Кирила Стремоусова "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

За його словами, "Херсонська область розраховує стати одним із суб'єктів РФ вже до кінця поточного року".

Перед цим нібито "буде проведено референдум".

У квітні Стремоусов говорив, що "референдумів жодних не планується".

Теми: Херсонська областьокупаціяанексія
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