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Колаборант Стремоусов мріє про анексію Херсонської області до кінця року

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 08:42

Колаборант Кирило Стремоусов сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.

Джерело: ТАСС

Деталі: Окупанти називають Кирила Стремоусова "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

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За його словами, "Херсонська область розраховує стати одним із суб'єктів РФ вже до кінця поточного року".

Перед цим нібито "буде проведено референдум".

У квітні Стремоусов говорив, що "референдумів жодних не планується".

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Теми: Херсонська областьокупаціяанексія
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