Колаборант Стремоусов мріє про анексію Херсонської області до кінця року
Вівторок, 21 червня 2022, 08:42
Колаборант Кирило Стремоусов сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.
Джерело: ТАСС
Деталі: Окупанти називають Кирила Стремоусова "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.
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За його словами, "Херсонська область розраховує стати одним із суб'єктів РФ вже до кінця поточного року".
Перед цим нібито "буде проведено референдум".
У квітні Стремоусов говорив, що "референдумів жодних не планується".
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