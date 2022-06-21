В Херсоне прогремели взрывы – СМИ

Утром 21 июня в Херсоне прогремели взрывы.

Источник: Общественное

Детали: О том, что в городе слышны взрывы, сообщили корреспонденты телерадиокомпании.

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До этого в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях звучала воздушная тревога.

Предыстория:

Ранее коллаборант Кирилл Стремоусов выразил надежду, что незаконное включение Херсонской области в состав Российской Федерации состоится до конца года.