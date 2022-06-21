В Херсоне прогремели взрывы – СМИ
Вторник, 21 июня 2022, 08:44
Утром 21 июня в Херсоне прогремели взрывы.
Источник: Общественное
Детали: О том, что в городе слышны взрывы, сообщили корреспонденты телерадиокомпании.
До этого в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях звучала воздушная тревога.
Предыстория:
- Ранее коллаборант Кирилл Стремоусов выразил надежду, что незаконное включение Херсонской области в состав Российской Федерации состоится до конца года.