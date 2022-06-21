Окупанти не можуть загасити "вишки Бойка" у Чорному морі: вогонь дістався свердловини

Окупанти не можуть впоратись з пожежею на так званих "вишках Бойка", бурових платформах "Чорноморнафтогазу", які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався свердловини.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на кримську колаборантку Ольгу Ковітіді

Пряма мова Ковітіді: "На даний період (продовжують ліквідувати), намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини".

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Деталі: За словами Ковітіді, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.

Що було раніше: 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".