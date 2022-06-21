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Оккупанты не могут потушить "вышки Бойко" в Черном море: огонь добрался до скважины

"Украинская правда"Вторник, 21 июня 2022, 10:32
Фото скриншот

Оккупанты не могут справиться с пожаром на так называемых "вышках Бойко", буровых платформах "Черномрнефтегаза", которые украинские защитники поразили ракетами. Огонь уже добрался до скважины.

Источник: российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на крымскую коллаборантку Ольгу Ковитиди

Прямая речь Ковитиди: "На данный период (продолжают ликвидировать), пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине".

Детали: По словам Ковитиди, поиск находившихся на платформах людей результатов не дал. На месте пожара работают также военные.

Что было раньше: 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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Темы: войнаКрымпожар
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