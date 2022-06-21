Секретаря Радбезу РФ Патрушева відправили до Калінінграда
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев 21 червня приїхав із робочою поїздкою до Калінінградської області на нараду з національної безпеки на північному заході Росії.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що нарада відбудеться на тлі тривожної ситуації, пов'язаної з оголошеним Литвою ембарго на транзит із основної території Росії низки товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.
У ній візьмуть участь повноважний представник президента РФ у Північно-Західному федеральному окрузі Олександр Гуцан, голови регіонів, що входять до складу ПЗФО, представники низки міністерств та відомств.
Під час поїздки у Патрушева також запланована окрема бесіда з повпредом та з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.
У пресслужбі Ради безпеки зазначили, що поїздка Патрушева "планова" – нібито вона була запланована ще до введення Литвою обмежень на транзит до Калінінградської області і не пов'язана безпосередньо з цими подіями.
Передісторія:
- Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ після того, як 18 червня Литва почала блокувати транзит вантажів до Калінінграда.
- Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що МЗС Росії викличе посла ЄС в Москві Маркуса Едерера через запроваджені Литвою транзитні обмеження.