Секретаря Радбезу РФ Патрушева відправили до Калінінграда

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев 21 червня приїхав із робочою поїздкою до Калінінградської області на нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що нарада відбудеться на тлі тривожної ситуації, пов'язаної з оголошеним Литвою ембарго на транзит із основної території Росії низки товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

У ній візьмуть участь повноважний представник президента РФ у Північно-Західному федеральному окрузі Олександр Гуцан, голови регіонів, що входять до складу ПЗФО, представники низки міністерств та відомств.

Під час поїздки у Патрушева також запланована окрема бесіда з повпредом та з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.

У пресслужбі Ради безпеки зазначили, що поїздка Патрушева "планова" – нібито вона була запланована ще до введення Литвою обмежень на транзит до Калінінградської області і не пов'язана безпосередньо з цими подіями.

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