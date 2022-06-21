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Секретаря Совбеза РФ Патрушева отправили в Калининград

Ирина БалачукВторник, 21 июня 2022, 11:12
Секретаря Совбеза РФ Патрушева отправили в Калининград
Николай Патрушев. Фото РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 21 июня приехал с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

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В нем примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главы регионов, входящих в состав СЗФО, представители ряда министерств и ведомств.

Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.  

В пресс-службе Совбеза отметили, что поездка Патрушева "плановая" ­– якобы она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.

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Темы: РосcияКалининградЛитва
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