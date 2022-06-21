Секретаря Совбеза РФ Патрушева отправили в Калининград
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 21 июня приехал с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
В нем примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главы регионов, входящих в состав СЗФО, представители ряда министерств и ведомств.
Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
В пресс-службе Совбеза отметили, что поездка Патрушева "плановая" – якобы она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.
Предыстория:
- Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ после того, как 18 июня Литва начала блокировать транзит грузов в Калининград.
- Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что МИД России вызовет посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера из-за введенных Литвой транзитных ограничений.