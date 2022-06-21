Окупанти торгують запчастинами зі своєї військової техніки та міняють на алкоголь – розвідка

Окрім мародерства в Україні, окупанти знаходять інші способи "підзаробити". Під час транспортування підбитої військової техніки до Росії вони почали торгувати запчастинами, або міняти їх на алкоголь.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки МО України

Дослівно: "Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь".

Деталі: Масштаби розкрадань не пройшли повз увагу військового керівництва РФ. Командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену українськими захисниками техніку до ремонтних підрозділів.

Що було раніше: З початку військової агресії російські війська втратили в Україні 1496 танків, 3606 БТРів, 752 артилерійських систем, 239 РСЗВ, 98 засобів ППО, 216 літаків тощо.