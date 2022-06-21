Оккупанты торгуют запчастями со своей военной техники и меняют на алкоголь – разведка

Кроме мародерства в Украине, оккупанты находят другие способы "подзаработать". При транспортировке подбитой военной техники в Россию они начали торговать запчастями или менять их на алкоголь.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки МО Украины

Дословно: "Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления оружием и пытаются продать их или обменять на алкоголь".

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Детали: Масштабы хищений не прошли без внимания военного руководства РФ. Командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную украинскими защитниками технику в ремонтные подразделения.

Что предшествовало: С начала военной агрессии российские войска потеряли в Украине 1496 танков, 3606 БТРов, 752 артиллерийских систем, 239 РСЗО, 98 средств ПВО, 216 самолетов и т.д.