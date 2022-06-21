Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты торгуют запчастями со своей военной техники и меняют на алкоголь – разведка

"Украинская правда"Вторник, 21 июня 2022, 12:30
Фото Генштаба ВСУ в Facebook

Кроме мародерства в Украине, оккупанты находят другие способы "подзаработать". При транспортировке подбитой военной техники в Россию они начали торговать запчастями или менять их на алкоголь.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки МО Украины

Дословно: "Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления оружием и пытаются продать их или обменять на алкоголь".

Детали: Масштабы хищений не прошли без внимания военного руководства РФ. Командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную украинскими защитниками технику в ремонтные подразделения.

Что предшествовало: С начала военной агрессии российские войска потеряли в Украине 1496 танков, 3606 БТРов, 752 артиллерийских систем, 239 РСЗО, 98 средств ПВО, 216 самолетов и т.д.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

В Украину прибыл генпрокурор США

Все новости...
война
На границе с Украиной сосредоточены до семи белорусских батальонов - Минобороны
Минюст показал условия содержания военнопленных РФ: россияне приносят пользу
Зеленский: Имеем дело с абсолютным злом, стратегическая инициатива – за нами
Последние новости
01:39
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
22:19
Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно
22:12
В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра
21:54
Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом
Все новости...