Удар по об'єкту метро в Харкові: поранений співробітник і пошкоджені поїзди
Російська ракета, яку окупанти запустили 20 червня по Харкову, поцілила по об'єкту метрополітену, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені 3 потяги.
Джерело: місцеве видання Status quo з посиланням на начальника ГУ Нацполіції Харківської області Володимира Тимошка, поліція Харківщини
Пряма мова Тимошка: "Було завдано удару по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема – за місцем розташування поїздів метрополітену. Пошкоджено як мінімум 3 поїзди, поранено працівника. Його стан – середнього ступеня тяжкості".
Деталі: Пізніше поліція Харківщини повідомила, що удар було нанесено 20 червня близько 23:55.
Внаслідок обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену: пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони. В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо.
Поліція також опублікувала фото наслідків обстрілу.
Передісторія:
- Раніше Харківська ОВА повідомила, що окупанти активізували обстріли Харкова. Уночі зазнали ударів північні райони міста. За поперередніми даними, постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу, одна людина отримала поранення.