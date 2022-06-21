Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по об'єкту метро в Харкові: поранений співробітник і пошкоджені поїзди

Ірина Балачук, Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 20:40
фото поліції

Російська ракета, яку окупанти запустили 20 червня по Харкову, поцілила по об'єкту метрополітену, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені 3 потяги.

Джерело: місцеве видання Status quo з посиланням на начальника ГУ Нацполіції Харківської області Володимира Тимошка, поліція Харківщини

 
всі фото поліції

Пряма мова Тимошка: "Було завдано удару по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема – за місцем розташування поїздів метрополітену. Пошкоджено як мінімум 3 поїзди, поранено працівника. Його стан – середнього ступеня тяжкості".

Деталі: Пізніше поліція Харківщини повідомила, що удар було нанесено 20 червня близько 23:55.

Внаслідок обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену: пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони. В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо.

 

Поліція також опублікувала фото наслідків обстрілу.

 
 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Харківська ОВА повідомила, що окупанти активізували обстріли Харкова. Уночі зазнали ударів північні райони міста. За поперередніми даними, постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу, одна людина отримала поранення. 

Теми: Харківвійнаметро
Головне сьогодні

Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу

До України прибув генпрокурор США

Усі новини...
Харків
Обстріл Харкова: 5 загиблих, 11 поранених
Регіони: росіяни за добу вбили щонайменше 6 мирних українців і поранили 16-х
"База Азова чи біолабораторія?": у Харкові від ракети РФ постраждала зооветакадемія
Останні новини
01:39
Байден впевнений, що серед західних країн не буде розколу щодо Росії
00:40
На Запоріжжі росіяни почали залякувати мешканців стратами — мер Мелітополя
23:49
Глава МЗС Італії залишив свою партію, яка не хотіла підтримувати Україну
23:42
США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців
23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
22:53
Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених
22:19
Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо
22:12
У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера
21:54
Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом
Усі новини...