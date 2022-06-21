Удар по об'єкту метро в Харкові: поранений співробітник і пошкоджені поїзди

Російська ракета, яку окупанти запустили 20 червня по Харкову, поцілила по об'єкту метрополітену, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені 3 потяги.

Джерело: місцеве видання Status quo з посиланням на начальника ГУ Нацполіції Харківської області Володимира Тимошка, поліція Харківщини

всі фото поліції

Пряма мова Тимошка: "Було завдано удару по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема – за місцем розташування поїздів метрополітену. Пошкоджено як мінімум 3 поїзди, поранено працівника. Його стан – середнього ступеня тяжкості".

Деталі: Пізніше поліція Харківщини повідомила, що удар було нанесено 20 червня близько 23:55.

Внаслідок обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену: пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони. В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо.

Поліція також опублікувала фото наслідків обстрілу.

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