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Регіони: росіяни за добу вбили щонайменше 6 мирних українців і поранили 16-х

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 09:57

У ніч на 21 червня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області, активізували обстріли Харкова, у Миколаєві вранці сталися вибухи, активні бойові дії йдуть по всій лінії фронту, є загиблі та поранені. 

Джерело: інформація голів ОВА про ситуацію в регіонах станом на 08.00 

Деталі: Чернігівщина: вночі неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч зафіксовано вибухи, ймовірно з міномету. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Харків: обстріли окупантів активізувалися, за ніч зазнали ударів північні райони міста. Поперередньо: постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу. Одну людину поранено.

По області протягом доби зазнавали ракетних та атилерійськиє ударів Харківський район, Чугуївський та Ізюмський райони. За добу 3 загиблих і 4 поранених. 

В Ізюмському районі досі триває масштабна пожежа на нафтопереробному підприємстві. Працюють рятувальники.

Луганщина: Сєвєродонецьк та Лисичанськ – під обстрілами, застосовувалась авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого.

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Серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Росіяни влучили в будівлю "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Один цивільний загинув, один поранений.

Донеччина: по всій лінії фронту – обстріли; обстріляно Авдіїіку, Зайцеве, Торецьк, м.Залізне, смт Нью-Йорк, Бахмут, с. Ближня Диліївка, с. Шевченко, с. Первомайське, с. Павлівка.

Пошкоджено 21 об’єкт, у т.ч. 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків.

Один цивільний загинув, 10 людей поранені.

Вночі окупанти обстріляли Авдіївку з РСЗО "Град" із магнієвим зарядом. Спалили школу, вже третю в цьому місті. 

На Дніпропетровщині ворог вночі знову обстріляв Криворізький район. Влучили по двох селах. Люди не постраждали. Детальна інформація з’ясовується. 

Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

У понеділок ввечері й у вівторок зранку обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: за даними ОК "Південь", 20 червня чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади 20 червня зафіксовано пошкодження господарських приміщень, займання господарчої будівлі. 

Після ворожих обстрілів у понеділок у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає. 

Вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки. 

Херсонщина: активні бойові дії, використання окупантами різної зброї, включаючи ту, що заборонена міжнародною конвенцією. 

Ситуація в Херсонській області залишається вкрай складною. Особливо важко у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом. 

Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

Якщо підсумувати, за добу російські війська вбили в гарячих точках України щонайменше шістьох мирних жителів та поранили 16 осіб.

Теми: війнаЧернігівська областьХарківМиколаївська область
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