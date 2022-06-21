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Удар по объекту метро в Харькове: ранен сотрудник, повреждены поезда

Ирина Балачук, Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 20:40
Удар по объекту метро в Харькове: ранен сотрудник, повреждены поезда
фото полиции

Российская ракета, которую оккупанты запустили 20 июня по Харькову, попала по объекту метрополитена, в результате чего один сотрудник предприятия получил ранения, также повреждены 3 поезда.

Источник: местное издание Status quo со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции Харьковской области Владимира Тимошко, полиция Харьковской области

 
все фото полиции

Прямая речь Тимошко: "Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности – по месту расположения поездов метрополитена. Повреждено как минимум 3 поезда, ранен работник. Его состояние – средней степени тяжести".

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Детали: Позже полиция Харьковщины сообщила, что удар был нанесен 20 июня около 23:55.

В результате обстрела потерпело разрушения одно из зданий харьковского метрополитена: повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо. Частично разрушены вагоны. В результате обстрела травмы получил 61-летний работник депо.

 

Полиция также обнародовала фото последствий обстрела.

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Предыстория:

  • Ранее Харьковская ОВА сообщила, что оккупанты активизировали обстрелы Харькова. Ночью ударили по северных районах города. По предыдущим данным, пострадал объект критической инфраструктуры и возник пожар в корпусе образовательного учреждения, один человек получил ранения.

Темы: Харьковвойнаметро
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