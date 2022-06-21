ПП "Ягодин" пропускатиме лише вантажівки та рейсові автобуси
З 27 червня у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обслуговуватимуть лише вантажні транспортні засоби та тимчасово автобуси.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook
Дослівно Західне регіональне управління ДПСУ: "З 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів. Водночас транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн та легковий транспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску.
Для руху порожніх вантажівок будуть виділені окремі смуги".
Деталі: Також тимчасово – до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краківець" – через "Ягодин" пропускатимуть рейсові автобуси.
Повідомляється, що таке рішення прийняте задля зменшення черг на кордоні в рамках програми "Відкритий кордон".
Передісторія:
- 20 червня повідомлялося, що на кордоні з Польщею відновив роботу оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова".