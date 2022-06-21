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ПП "Ягодин" пропускатиме лише вантажівки та рейсові автобуси

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 13:34
ПП Ягодин пропускатиме лише вантажівки та рейсові автобуси
Фото ілюстративне з Facebook Західне регіональне управління ДПСУ

З 27 червня у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обслуговуватимуть лише вантажні транспортні засоби та тимчасово автобуси.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

Дослівно Західне регіональне управління ДПСУ: "З 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів. Водночас транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн та легковий транспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску.

Для руху порожніх вантажівок будуть виділені окремі смуги".

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Деталі: Також тимчасово – до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краківець" – через "Ягодин" пропускатимуть рейсові автобуси.

Повідомляється, що таке рішення прийняте задля зменшення черг на кордоні в рамках програми "Відкритий кордон".

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Теми: УкраїнаПольщакордон
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