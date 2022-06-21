Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ПП "Ягодин" пропускатиме лише вантажівки та рейсові автобуси

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 13:34
Фото ілюстративне з Facebook Західне регіональне управління ДПСУ

З 27 червня у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обслуговуватимуть лише вантажні транспортні засоби та тимчасово автобуси.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

Дослівно Західне регіональне управління ДПСУ: "З 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів. Водночас транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн та легковий транспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску.

Для руху порожніх вантажівок будуть виділені окремі смуги".

Деталі: Також тимчасово – до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краківець" – через "Ягодин" пропускатимуть рейсові автобуси.

Повідомляється, що таке рішення прийняте задля зменшення черг на кордоні в рамках програми "Відкритий кордон".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнаПольщакордон
Головне сьогодні

Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу

До України прибув генпрокурор США

Усі новини...
Україна
Словаччина поки не змогла домовитися з Німеччиною про постачання Україні танків
Майже 70% українців вірять, що Україна стане членом ЄС за 5 років
Україна зможе подолати сміттєву кризу. Що передбачає ухвалений Радою закон
Останні новини
03:15
Зміїний: ЗСУ вразили ворожий ЗРК "Панцир"
02:15
Зеленський нагородив понад пів тисячі захисників
01:39
Байден впевнений, що серед західних країн не буде розколу щодо Росії
00:40
На Запоріжжі росіяни почали залякувати мешканців стратами — мер Мелітополя
23:49
Глава МЗС Італії залишив свою партію, яка не хотіла підтримувати Україну
23:42
США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців
23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
22:53
Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених
22:19
Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо
Усі новини...