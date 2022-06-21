ПП "Ягодин" будет пропускать только грузовики и рейсовые автобусы

С 27 июня в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" будут обслуживаться только грузовые транспортные средства и временно автобусы.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

Дословно Западное региональное управление ГПСУ: "С 27 июня в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" вводится оформление только грузовых транспортных средств. В то же время, транспортные средства с полной массой до 7,5 тонн и легковой транспорт будет перенаправляться в другие пункты пропуска.

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Для движения пустых грузовиков будут выделены отдельные полосы".

Детали: Также временно – до завершения реконструкции и строительства пункта пропуска "Краковец" – через "Ягодин" будут пропускать рейсовые автобусы.

Сообщается, что такое решение принято для уменьшения очередей на границе в рамках программы "Открытая граница".

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Предыстория:

20 июня сообщалось, что на границе с Польшей возобновил работу обновленный пункт пропуска "Краковец – Корчова".