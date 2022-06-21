Україна повернула тіла ще 35 загиблих захисників – ГУР
Вівторок, 21 червня 2022, 13:58
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув до України 35 тіл загиблих захисників в обмін на 50 тіл окупантів.
Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України
Дослівно: "Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції".
Деталі: Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.
Що передувало: 14 червня у Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців Маріуполя з "Азовсталі".
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