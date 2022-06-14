Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників з "Азовсталі" – Мінреінтеграції
У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Деталі: Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців Маріуполя з "Азовсталі" для гідного їх поховання.
Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Олега Котенка – уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Операцію проводили у співпраці Міністерство реінтеграції, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Цьому передувлао: Раніше відбулося два етапи обміну загиблими військовослужбовцями, Україна отримала 220 тіл героїв. У Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя.
- 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", нібито серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов". 8 червня вдалося повернули ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".
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