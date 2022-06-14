Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників з "Азовсталі" – Мінреінтеграції

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців Маріуполя з "Азовсталі" для гідного їх поховання.

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Олега Котенка – уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Операцію проводили у співпраці Міністерство реінтеграції, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Цьому передувлао: Раніше відбулося два етапи обміну загиблими військовослужбовцями, Україна отримала 220 тіл героїв. У Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих.

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