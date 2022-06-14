Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників з "Азовсталі" – Мінреінтеграції

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 12:13
Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників з Азовсталі – Мінреінтеграції
Україна повертає загиблих захисників Маріуполя, фото minre.gov.ua

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.  

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців Маріуполя з "Азовсталі" для гідного їх поховання. 

Реклама:

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Олега Котенка – уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Операцію проводили у співпраці Міністерство реінтеграції, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.     

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувлао: Раніше відбулося два етапи обміну загиблими військовослужбовцями, Україна отримала 220 тіл героїв. У Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
  • Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя. 
  • 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", нібито серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов". 8 червня вдалося повернули ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

"Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Теми: МаріупольобмінвійнаАзов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: