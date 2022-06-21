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Украина вернула тела еще 35 погибших защитников – ГУР

"Украинская правда"Вторник, 21 июня 2022, 13:58
Украина вернула тела еще 35 погибших защитников – ГУР
Фото скриншот, иллюстративное

Координационный штаб по обращению с военнопленными вернул в Украину 35 тел погибших защитников в обмен на 50 тел оккупантов.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции".

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Детали: Украинские герои будут похоронены со всеми военными почестями. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных украинцев продолжается.

Что предшествовало: 14 июня в Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 павших защитников Мариуполя из "Азовстали".

Темы: войнаобмен
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