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Путін каже, що перший "Сармат" буде в армії до кінця року

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 14:29
випробування ракети "Сармат" фото Міноборони РФ

Президент Росії Володимир Путін повторив, що перший російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" стане на бойове чергування наприкінці 2022 року.

Джерело: Путін на зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі, якого цитує пропагандистське видання РИА "Новости"

Пряма мова: "Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування".

Деталі: Перший запуск "Сармата" відбувся наприкінці квітня. Тоді ж Путін заявив, що "перший полк, повністю укомплектований важкими балістичними ракетами "Сармат", надійде на бойове чергування за планом наприкінці 2022 року".

Путін стверджував, що ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони" і погрожував іншим країнам. У Міноборони РФ заявляли, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю поразки цілей.

Повідомляється, що в Ужурському ракетному з'єднанні в Красноярському краї вже ведеться підготовка головного ракетного полку до переозброєння.

Теми: зброяРосія
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