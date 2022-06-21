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Путин говорит, что первый "Сармат" будет в армии до конца года

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 14:29
Путин говорит, что первый Сармат будет в армии до конца года
испытани ракеты "Сармат" фото Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин повторил, что первый российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Источник: Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле, которого цитирует пропагандистское издание РИА "Новости"

Прямая речь: "Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство".

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Детали: Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Тогда же Путин заявил, что "первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года".

Путин утверждал, что ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны" и угрожал другим странам. В Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. 

Сообщается, что в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.

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Темы: оружиеРосcия
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