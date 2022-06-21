Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин говорит, что первый "Сармат" будет в армии до конца года

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 14:29
испытани ракеты "Сармат" фото Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин повторил, что первый российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Источник: Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле, которого цитирует пропагандистское издание РИА "Новости"

Прямая речь: "Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство".

Детали: Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Тогда же Путин заявил, что "первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года".

Путин утверждал, что ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны" и угрожал другим странам. В Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. 

Сообщается, что в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.

Темы: оружиеРосcия
Главное сегодня

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

В Украину прибыл генпрокурор США

Все новости...
оружие
Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T
Словакия пока не смогла договориться с Германией о поставках танков Украине
New York Times насчитали, что россияне более 450 раз использовали неуправляемые боеприпасы
Последние новости
03:15
Змеиный: ВСУ поразили вражеский ЗРК "Панцирь"
02:15
Зеленский наградил более полутысячи защитников
01:39
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
22:19
Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно
Все новости...