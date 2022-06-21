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ЗСУ вдарили по острову Зміїний, окупантам завдано значних втрат – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 16:14
ЗСУ вдарили по острову Зміїний, окупантам завдано значних втрат – ОК Південь

Українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.

Джерело: оперативне командування "Південь", речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні

Дослівно ОК "Південь": "По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати.

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Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення".

Деталі: Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про удар ЗСУ по острову Зміїний.

"Дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів. Тому наші Збройні сили нанесли відповідний удар по тимчасовому російському гарнізону на цьому острові", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

Теми: війнаЗбройні сили
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